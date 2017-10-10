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(Görüntülü Haber) Vefat eden eski milli hakem Ali Coşkun Uygun toprağa verildi

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- GAZİANTEP'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski milli hakemlerden, emekli astsubay Ali Coşkun Uygun, memleketi Kilis'te düzenlenen resmi törenle toprağa verildi

10 Ekim 2017 18:14

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- GAZİANTEP\'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski milli hakemlerden, emekli astsubay Ali Coşkun Uygun, memleketi Kilis\'te düzenlenen resmi törenle toprağa verildi. 1980 yıllarda çok sayıda futbol ligi maçı ve uluslararası karşılaşmayı yöneten emekli astsubay 82 yaşındaki Ali Coşkun Uygun, beyin kanaması nedeniyle Gaziantep\'te tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybetti. Ölümü ile yakınlarını üzen Uygun\'un, Türk bayrağına sarılı tabutu bugün askerlerin omzunda Hacı Cümbüş Cami\'sine getirildi. Cenaze törenine, askeri yetkililer ile Uygun\'un yakınları katıldı. Cenaze namazının kılınmasından sonra Ali Coşkun Uygun’un cenazesi, asri mezarlıktaki aile mezarlığında toprağa verildi.

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