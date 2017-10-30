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(Görüntülü Haber) Vedat Olcay son yolculuğuna uğurlandı

HAKAN TARHAN İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe Kulübü eski Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Danışmanı Vedat Olcay son yolculuğuna uğurlandı

30 Ekim 2017 17:31

HAKAN TARHAN İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe Kulübü eski Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Danışmanı Vedat Olcay son yolculuğuna uğurlandı. Olcay\'ın cenaze törenine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yöneticilerden Mahmut Uslu, Ozan Balaban, eski yönetim kurulu üyeleri, eski yönetici ve iş adamı Ali Koç, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu ve camianın önde isimleri katıldı. Vedat Olcay\'ın cenazesi Altunizade İlahiyat Fakültesi Camii\'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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