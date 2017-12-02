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(Görüntülü Haber) Vatandaşlıktan çıkartılan FETÖ sanıklarının yeni görüntüleri ortaya çıktı

KONYA, (DHA)- KONYA'da 2014 yılında açılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası kapsamında yurt dışına kaçtıkları için 'Gri listede' aranan teröristler arasında bulunan Ali Akın ve İbrahim Karadayı ile ilgili görüntüler or

02 Aralık 2017 18:24

KONYA, (DHA)- KONYA\'da 2014 yılında açılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası kapsamında yurt dışına kaçtıkları için \'Gri listede\' aranan teröristler arasında bulunan Ali Akın ve İbrahim Karadayı ile ilgili görüntüler ortaya çıktı. Türk vatandaşlığından çıkartılan FETÖ sanıklarının, teknede eğlendiği görüntülerinin Mısır\'ın Nil Nehri\'nde çekildiği sanılıyor.

Okyanus Şirketler Grubu\'na 2008 yılında yapılan operasyonun kumpas olduğunun öne sürülmesi ardından 2014 yılında FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma başlattıldı. Soruşturma kapsamında örgütün mütevelli heyetinde olduğu ve çok sayıda işadamından himmet topladığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkan işadamları İbrahim Karadayı, Ali Akın ve Soner Cesur, yurt dışına kaçmıştı. Bunun üzerine  300 bin lira ödülle aranan \'Gri\' terörist listesinde isimleri yer alan 3 şüpheli Türk vatandaşlığından da çıkartıldı. 3 sanığa ait görüntüler ortaya çıktı. Ne zaman çekildiği belirli olmayan görüntülerde İbrahim Karadayı ve Ali Akın\'ın, bir teknede eğlendiği görülüyor. Görüntüerin Mısır\'ın Nil Nehri\'nde çekildiği değerlendirildi. Görüntüyü Soner Cesur\'un kaydettiği ileri sürüldü. Şüphelilerin örgüt adına  Konya\'da yılda 700 milyon lira, örgüte himmet parası topladığı iddia edildi. 

 

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