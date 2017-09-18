(Görüntülü Haber) Vatandaşlar, Cinsiyet ayrımcılığı dedi

MALATYA, (DHA) MALATYA Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri (MOTAŞ) tarafından kadınlara özel hazırlanan 2 pembe trambüsler ilk seferlerine çıkarak hizmet vermeye başladılar. Pembe trambüse binen vatandaşlar, ayrım yapılmış gibi diyerek eleştirdiler. Çevresi papatyalarla süslenen pembe renkli trambüsü sadece kadın yolcular kullanabilecek. Türkiye?de ilk olarak Malatya\'da denenen ve hizmete konulan iki pembe trambüsün şoförlüğünü de kadınlar yapıyor. ERKEKLER ŞAŞIRDI KADINLAR MUTLU OLDU Malatya Şehit Hamit Fendoğlu Şehirlerarası Otobüs Terminali (MAŞTİ) \'İnönü Üniversitesi hattına çalışan trambüslere ek olarak kadınlara özel \'pembe trambüslerin ilk seferlerinde bayanlar şaşkınlık yaşarken, erkekler ise yanlış trambüse binmenin ayrı bir şaşkınlığını yaşadılar. Pembe trambüslere binen erkekler sık sık görevliler tarafından uyarıldılar. Pembe trambüsün ilk gününde ilginç durumlarda yaşandı. Kadın şoförler ve görevliler, pembe trambüse binmek isteyen erkeklere, \'bu trambüs sadece bayanlara özel?\'dedi. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen erkekler, kırmızı ve gri renkli trambüsleri bekledi. Duraklarda bekleyen kadınlar ise kendilerine özel papatyalarla süslenmiş pembe renkli trambüse binince kimisi mutlu oldu kimisi de ayrımcılık yapılıyor\' diyerek eleştirdi. Trambüse binen bazı erkek yolcular ise uzun süren uyarılar sonrası pembe trambüsten indi. PEMBE TRAMBÜS ŞOFÖRLERİDE KADIN Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ Genel Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, İnönü Üniversitesinde öğrenim gören kız öğrencilerin yoğun talepleri doğrultusunda pembe trambüslerin hizmete girdiği, iki adet trambüsün günde sekiz sefer yapacağı öğrenildi. Sürücüleri de kadın olan Pembe trambüsler her gün 07.00-08.00-09.00-10.00-14.00-15.00-16.00-17.00 saatlerinde sefer yapacak. CİNSİYET AYRIMCILIĞI OLARAK GÖRÜNÜYOR Trambüs durağında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan vatandaşlarsa şöyle konuştu \'Çok mükemmel daha önce olması lazımdı. Bu karışıklığı ortadan kalması lazım ter temiz üniversitelerine gitmesi lazım. \'Daha iyi uygulama olarak görünüyor bence ama yanlış. Cinsiyet ayrımcılığı olarak görünüyor. ?Bu şekilde empoze edilirse ileriki zamanlarda da diğer illerde kadın erkek ayrımı yapılacaktır. Bence böyle bir uygulama yapılması gerekirken, bu şekilde davranan erkeklerin ayrı tutulması lazım ?bence güzel oldu. Daha iyi oldu. Çünkü üniversite öğrencisi çok erkekler iç içe olmuyor. Ben biniyorum utanıyorum. Ben bunun için mavilere binmiyorum kalabalık diye. ?Bayanlar rahat edecek. Rahat rahat gidip geleceğiz güzel oldu. ?Sanki ayrım yapılmış gibi. Tamam pembe trambüslere biz bineceğiz ama diğerlerine binince nasıl karşılanacağız Güzel ama eksikleri de vardır