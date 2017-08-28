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(Görüntülü Haber) Vatan Şaşmaz'ı öldüren kadın 1 ay önce kendi için mezar yeri yaptırmış

Filiz Aker'in yeğeni Gürbüz Acar: 1 ay önce mezar yeri yaptırmış

28 Ağustos 2017 18:57

Filiz Aker\'in yeğeni Gürbüz Acar: 1 ay önce mezar yeri yaptırmış. Öleceğim demiş. Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA Vatan Şaşmaz\'ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker\'in cenazesi Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı. Cenazeyi alanlar arasında bulunan yeğen Gürbüz Acar, \"Ne diyebilirim. 1 ay önce mezar yeri yaptırmış. Öleceğim demiş. Ben 2 senedir görmüyordum. Kuzenim anlatıyor, oradalarmış. Allah ile onların arasındaki bir şey. Sadece onu çok sevdiğini, evini satacağını her yerde onu gördüğünü söylüyordu.\" diye konuştu. Filiz Aker\'in cenazesinin Cuma günü kaldırılacağı Avrupa\'da yaşayan kardeşinini İstanbul\'a gelmesinin beklendiği öğrenildi.

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