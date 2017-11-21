(Görüntülü Haber) Vatan Partili Şahin: NATO'dan çıkalım

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)- VATAN Partisi Balıkesir İl Başkanı Aydın Şahin, Norveç\'teki NATO tatbikatında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın düşman tarafta gösterilmesi skandalına tepki gösterdi. Şahin, \"Atatürk demek Türkiye demek, Atatürk demek Türk milleti demek NATO\'dan ayrılalım\" dedi. Vatan Partisi Balıkesir İl Teşkilatı üyesi yaklaşık 20 kişi, bugün Ali Hikmet Paşa Meydanı\'nda toplanıp, NATO tatbikatındaki skandalı kınadı. Ellerinde Türk bayrakları ve üzerinde Atatürk\'ün kalpaklı fotoğrafının bulunduğu, \'Atatürk Düşmanı NATO\'dan çıkalım\' yazılı pankart bulunan topluluk, \"Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\" diye bağırdı. Partililer adına açıklama yapan İl Başkanı Aydın Şahin, NATO\'yu Türkiye\'nin bağımsızlığının düşmanı olduğunu belirterek şunları söyledi: \"1952 yılında Türkiye\'yi denetim altına almak için bizi NATO\'ya çektiler. Bu tarihten itibaren, Türk devrimini yıkıma uğratmak için her türlü hainliği yaptılar. Atatürk devrimi ile kazandıklarımızı, NATO\'ya girdikten sonra kaybetmeye başladık. NATO, Uğur Mumcu\'ları, Ahmet Taner Kışlalı\'ları, Eşref Bitlis\'leri, Turan Dursun\'ları, Gaffar Okkan\'ları ve daha onlarca aydınımızı, vatanseverimizi katletti. NATO, milletimizi mezhep ve etnik temelde bölebilmek için her türlü provokasyonu örgütledi. 1 Mayısları, Maraş ve Çorum olaylarını hala unutmadık. PKK, FETÖ gibi terör örgütlerini kurdu, büyüttü ve başımıza bela etti. Türk Ordusu\'nu, Vatan Partisi\'ni ve aydınlarımızı Ergenekon, Balyoz isimli tertip davaları ile hapse attılar. 15 Temmuz 2016 günü Türk-Amerikan savaşını yaşadık ve Amerika yenildi. Hendeklere gömdüğümüz PKK\'yı, binlerce TIR silahla donattı. 20 Kasım 2017 günü yani dün, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada, \'Bundan sonra da NATO\'nun saygın bir üyesi olarak katkı vermeye devam edeceğiz\' demiştir. Bu açıklama yapılmadan önce Kanada\'daki 9. Halifaks güvenlik forumundaki konuşmasından önce, forumun Twiter hesabı üzerinden Genelkurmay Başkanımızın açıklaması verilmiştir. Bu açıklamada, Sayın Hulusi Akar\'ın 15 Temmuz sonrası çekilen ve boynundaki kemer izlerinin görüldüğü fotoğraf paylaşılmıştır. Norveç\'te düşman olarak Atatürk gösteriliyor. Akabinde, Genelkurmay Başkanımızın 15 Temmuz görüntüsü ile tehdit ediliyoruz. Bütün bu gelişmelerden sonra da \'NATO\'nun saygın bir üyesi olarak katkı vermeye devam edeceğiz\' açıklamasını Türk Milleti kabul etmez. NATO, Türk milletinin düşmanıdır. NATO\'dan çıkalım.\" \"NATO\'YU YILLAR ÖNCE DENİZE DÖKTÜK\" Vatan Partisi Balıkesir İl Başkanlığı\'nın eylemine 68 kuşağının temsilcilerinden, Deniz Gezmiş\'in arkadaşı Kamil Dede de katıldı. İl Başkanı Şahin\'den sonra söz alan Dede, NATO\'nun düşman olduğunu yıllar önce anladıklarını ve bu nedenle İstanbul\'a gelen 6. Filo askerlerini denize döktüklerini söyledi. Dede, \"Bu mücadele bugün başlamadı. NATO\'ya karşı mücadele 68 kuşağının en önemli mücadelelerinden biriydi. Amerikan askerlerini Dolmabahçe\'de denize döktük. Biz onların ne melanet olduklarını Türkiye\'nin başına ne belalar sardıklarını, Türkiye\'yi denetim altına almak için ne büyük alçaklıklar yatıklarını gençlik olarak saptamıştık. O gün verdiğimiz mücadele bugün ürünlerini veriyor. Türkiye Artık NATO\'dan çıkacaktır. Bunlar artık yüzlerini gizlemiyorlar. Atatürk\'ü, Cumhurbaşkanını, Genelkurmay Başkanını hedefe koymak onların ne olduğun gösteriyor. NATO\'da, onurlu saygın bir üye olarak kalamayız\" dedi. Topluluk, açıklamaların ardından sessizce dağıldı.