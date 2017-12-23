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(Görüntülü Haber) Vatan Caddesi'nde trafik kazası: 1'i ağır 6 yaralı

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)- Fatih Vatan Caddesi'nde refuju aşan araç karşı şeride geçerek başka bir araca çarptı

23 Aralık 2017 03:02

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)- Fatih Vatan Caddesi\'nde refuju aşan araç karşı şeride geçerek başka bir araca çarptı. Kaza nediyle araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.  Kaza saat 22.00 sıralarında Vatan Caddesi , Bayrampaşa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , 34 AR 7971 plakalı araç refüjü aşarak karşı yönden gelen 34 ZE 1094  plakalı araçla çarpıştı. Seyir halindeki 3 araçta kazaya karışan araca arkadan çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada 34 ZE 1094 plakalı aracın sürücüsü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürerken cep telefonuyla yakınlarını arayarak bilgi verdi. Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Araçtan çıkarılan sürücü ile hafif şekilde yaralanan diğer 5 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Vatan Caddesi Bayrampaşa istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, trafik akışı tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların caddeden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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