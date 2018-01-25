(Görüntülü Haber) Vatan Caddesi'nde damperi açılan kamyon trafik tabelasını devirdi (2)
YOL TRAFİĞE KAPANDI
Haber: Cüneyt CENGİZ - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Vatan Caddesi Bayrampaşa istikametinde bir hafriyat kamyonunun açılan damper trafik tabelalarını yıktı
25 Ocak 2018 21:44
YOL TRAFİĞE KAPANDI
Haber: Cüneyt CENGİZ - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Vatan Caddesi Bayrampaşa istikametinde bir hafriyat kamyonunun açılan damper trafik tabelalarını yıktı. Kaza nediyle yol trafiğe kapandı.
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