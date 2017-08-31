T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Vasiyeti üzerine bağışlanan karaciğeri, hastaya bayram hediyesi oldu

BURSA, (DHA) - BURSA’da, beyin ölümü gerçekleşen 72 yaşındaki Hatice Alagöz’ün vasiyeti üzerine bağışlanan karaciğeri, organ bekleyen hastaya bayram hediyesi oldu

31 Ağustos 2017 18:28

BURSA, (DHA) - BURSA’da, beyin ölümü gerçekleşen 72 yaşındaki Hatice Alagöz’ün vasiyeti üzerine bağışlanan karaciğeri, organ bekleyen hastaya bayram hediyesi oldu. Bursa’nın Orhangazi İlçesi\'nde yaşayan ve 10 gün önce beyin kanaması nedeniyle Bursa Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilen Hatice Alagöz yapılan tedavilerin ardından yoğun bakım servisine alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Alagöz\'ün beyin ölümü gerçekleşti. Bursa Dörtçelik Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde Hemotoloji ve Nefroloji Bölümünde Sorumlu Hemşire olarak çalışan kızı Fatma Alagöz ile konuşan Organ Nakli Koordinatörleri, Hatice Alagöz\'ün organlarının bağışlanmasını vasiyet ettiği yanıtını aldı. Bağış onayının alınmasının ardından Bursa Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi yetkilileri çalışmalara başladı. Bursa Devlet Hastanesi\'nde gerçekleştirilen operasyonla Hatice Alagöz’den alınan karaciğer, yine Bursa’da özel bir hastanede organ bekleyen başka bir hastaya nakledildi. \'MUTLU OLARAK BAĞIŞLADIK\' Hemşire Fatma Alagöz , annesinin hastalanmadan önce organlarının bağışlanmasını istediğini belirterek şunları söyledi: “Kendisi gönüllüydü. Ben nefroloji ve hemotoloji kliniğinde hemşire olarak çalışıyorum. O yüzden diğer tarafta hastaların ve yakınlarının organ beklerken neler yaşadığı evde de annemle paylaştığımda annemin böyle bir isteği oldu. Ağabeyim Hasan Alagöz’ün de isteğiyle bayram öncesi bir bayram hediyesi olarak gönül rızasıyla, çok severek ve mutlu olarak bağışladık. Onun vasiyetini yerine getirmenin sevincini yaşadık.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BURSA DHABURSAdaHatice AlagözünBursanın OrhangaziBursa Devlet Hastanesi Acil ServisineHatice AlagözAncakAlagözBursa Dörtçelik Kadın DoğumHastalıkları Hastanesinde HemotolojiNefroloji Bölümünde Sorumlu HemşireFatma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24