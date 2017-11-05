(Görüntülü Haber) Varto'dan Aydın'a gittiler

Fatih ÇELİK MUŞ VARTO,(DHA) Muş\'un Varto ilçesinin çeşitli okullarında eğitim-öğretim gören öğrenciler, \'Biz Anadolu\'yuz\' projesi kapsamında Aydın\'a gittiler. İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğiyle düzenlenen \'Biz Anadolu\'yuz\' projesi kapsamında öğrenciler farklı kültürleri gezerek, yeni deneyimler kazanmaya devam ediyor. Muş\'un Varto ilçesinde hayatında deniz görmeyen, uçağa binmeyen ve il dışına çıkmayan bazı öğrenciler, \'Biz Anadolu\'yuz\' projesi kapsamında Aydın\'ın Kuşadası ilçesine gitmenin heyecanını yaşamak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde toplandı. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet Nuri Çetin tarafından 5 öğretmen ve 40 öğrenciyi geziye göndermek üzere uğurladı. Kaymakam Mehmet Nuri Çetin. Çetin burada yaptığı konuşmada, Bakanlarımızı emirleri ve il valiliğimizin destekleri ile çocuklarımız Batı illerine gönderiyoruz. Çocuklarımızın birçoğu ilk defa farklı bir yer yer görüyor, uçağa biniyor veya deniz görüyor. Bu tip faaliyetler Kaymakamlığımız ve Belediyemiz tarafından da destekleniyor. İnşallah devamıda gelecek dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ise Bugün ilçemizde yaklaşık 40 öğrencimizi Aydının Kuşadası ilçesine gönderiyoruz. Hayatının büyük bir kısmını burada geçiren ve daha önce hiç dışarı çıkmayan çocuklarımızı Aydına gönderiyoruz. Orda tarihi ve turistik yerleri görmelerini sağlayacağız. Çocuklarımızın kaynaşması çok önemlidir. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bizde dışarıdan gelecek olan misafirlerimizi dört gözle bekliyoruz diye konuştu Cumhuriyet ortaokulu öğrencisi Nejla Aydemir de, Bin ve arkadaşlarım çok heyecanlıyız. Tatil bölgesi olduğunu duyduğumuz Kuşadası\'nda yaşadıklarımızı döndüğümüzde herkese anlatacağız dedi.