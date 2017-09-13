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(Görüntülü Haber) Varto'daki yaralı kedi tedavi için Muş'a götürüldü

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ’un Varto İlçesi'nde bir aracın çarpması sonucu yaralanan sokak kedisi çevredekiler tarafından belediyenin veteriner hekimine teslime edildi

13 Eylül 2017 16:23

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ’un Varto İlçesi\'nde bir aracın çarpması sonucu yaralanan sokak kedisi çevredekiler tarafından belediyenin veteriner hekimine teslime edildi. Kedi, yapılan ilk müdahalen ardından Muş\'a götürüldü. Kaza nedeniyle arka ayaklarında kırık tespit edilen kedi, tedavisinin yapılması için Varto Belediyesi Veteriner Hekimi Öznur Çelik tarafından Muş\'a götürüldü. Çelik, belediyeye getirilen kediye ilk müdahale yaptıklarını anlatırken şöyle dedi: \"Ayaklarında kırık tespit ettik. Kaymakam ve Belediye Başkan vekilimiz Mehmet Nuri Çetin\'e durumu ilettik. Kendisi de kediyi Muş Belediyesi\'ne ait Hayvan Barınağında gerekli tedavisinin yapılması için Belediyenin Zabıta aracı ile Muş\'a götürmemizi söyledi. Bizde vakit geçirmeden gediyi buraya getirdik. Umarız burada göreceği tedavi ile sağlığına kavuşacaktır.\"

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