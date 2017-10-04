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(Görüntülü Haber) Varto'da kanlar Kızılay’a

Fatih ÇELİK / MUŞ/ VARTO,(DHA) Türk Kızılay Muş Şubesi Varto ilçesinde kan toplama kampanyası düzenledi

04 Ekim 2017 14:26

Fatih ÇELİK / MUŞ/ VARTO,(DHA) Türk Kızılay Muş Şubesi Varto ilçesinde kan toplama kampanyası düzenledi. Belediye işhanı önüne getirilen Türk Kızılay\'ı TIR\'ı gönüllülerden kan dopladı. Kızılay Muş Şubesi Kan Merkezi Doktoru Ahmet Kotan sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun ilgi gördüklerini ve hedefledikleri 80 ünite kan toplamak olduğunu söyledi. Türkiye\'nin yıllık kan ihtiyacının yaklaşık 2 milyon 200 bin ünite civarında olduğunu belirten Kotan, \"Kan verme genel olarak insanların sosyal aktiviteleri ile alakalı olanların kan vermeleri de artıyor. 18 ve 65 yaş arasında bulunan her kes kan verebilir. Bu yaz ve bayram aylarında kan stoklarımızda bayağı bir azalma oldu. Kan bağışından önce bağışcının kan değerini ve tansiyonu ölçüp, öyle kan alıyoruz. Kan verme kişinin sağlığı açısında önemlidir. 2017 yılı içerisinde hedefimiz sekiz bin ünitedeydi. Şu an hedeflerimiz seyir halinde 2018 yılında hedefimiz on bin üniteye ulaşıp ilimizin kan ihtiyacını karşılamış olacağız\" diye konuştu. Kan toplama TIR\'ına gelen bağışçılardan Ak Parti İlçe Başkanı Figen Ergül ise \"Bir sürü kana ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bizlerde buraya kan bağışında bulunmak için geldik. Belki bir hayat kurtarırız. Kana ihtiyacı olan yine bizler olabiliriz. İnsanların duyarlı olmaları için bizde bir adım atalım dedik. İnşallah devamı gelir\" dedi

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