(Görüntülü Haber) Van'ın zarif ve beyaz misafirleri

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- KIŞI geçirmek üzere Kasım ayı sonlarında Rusya\'nın Sibirya bölgesinden göç eden beyaz ötücü kuğular ile yaz aylarında Van\'a gelen flamingolar, Van Gölü sahilinde bulunan Gevaş\'ın Göründü Sazlığı\'nda konaklıyor. Kışı bölgede geçirecek kuğular, Mart ayından itibaren tekrar Sibirya bölgesine dönecek. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Lokman Aslan, kuğuların Sibirya soğuklarından Van\'a geldiklerini, flamingoların ise bölgedeki sıcak hava yüzünden bu yıl Van\'dan ayrılmadıklarını söyledi. Yüzlerce kuş türünün bulunduğu Van Gölü Havzası, her yıl kış aylarında konaklamak için bölgedeki sulak alanlara gelen beyaz kuğuları da konuk ediyor. Rusya\'nın Sibirya bölgesinden göç eden beyaz ötücü kuğular ile yaz aylarında Van\'a gelen flamingolar, Van Gölü sahilinde bulunan Gevaş\'ın Göründü sazlığında seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıkarıyor. Göründü deltasındaki Van Gölü kıyısında görsel şölen sunan kuğular ve flamingoların, bölgede etkili olan sıcak hava nediniyle kışı Van\'da geçirmeleri bekleniyor. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç.Dr. Lokman Aslan, \'Ötücü kuğu\' olarak adlandırılan beyaz kuğuların, her yıl kışı geçirmek için Van\'ı tercih ettiklerini söyledi. Donmayan sulak alanlarda konakladıktan sonra havaların ısınmasıyla birlikte kuğuların yeniden soğuk bölgelere göç ettiklerini anlatan Doç.Dr. Aslan, şöyle dedi: \"Yaban hayvanların konakladığı yerler hakkında bilgi edinip araştırma yapıyoruz. Eğer bir tehlike varsa gerekli yerlere bildirerek, gerekli önlemleri alıyoruz. Türkiye\'deki sulak alanların beşte biri Van Gölü havzasında bulunuyor. Bu sulak olanların da bozulmamasına bağlı olarak her zaman yabani kuşlar tarafından tecih ediliyor. Bu yüzden de tabiatın rahmeti olan bu alanları korumak için büyük çaba göstermeliyiz.\" Flamingoların Van Gölü havzasını yazlık olarak kullandığını da belirten Doç. Dr. Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Flamingolar ürediklerinde yavruları ile beraber yaz aylarını Van Gölü havzasındaki sulak alanda geçiriyor. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte de ayrılıyorlar. Ancak, bu yıl havalar yeteri kadar soğumayınca gitmedi. Kuğular da Sibirya\'daki soğukta beslenememeyip gelince \'Pişti oldular.\' Flamingolar her sena Aralık ayında bu sulak alanları terkederken, bu sene terk etmediler. Bu durum çok çetin bir kış sezonu yaşamayacağımızı gösteriyor. Buradaki tehlike ise avcılık. Bölgenin avcılığa yasaklanması gerekiyor. Ördek avı serbest. Ancak kuğu avlandığı zaman çok büyük cezası var. Van\'ın misafirperverliğini kuşlar için de göstermesi gerekiyor. Bunlar bizim doğal miraslarımız. Atadan, babadan nasıl bağ-bahçe kaldığı zaman koruyorsak, bu tabiatın bize bahşetmiş olduğu, Van\'daki bu sulak alanları da korumalıyız. Kuğular asaletin, zerafetin simgesi. Ayrıca geldiklerinde beraberlerinde bir çok kuş türünü getirererek eko turizmi canlandırıyorlar. Van Gölü yazın flamingosuyla, kışın ötücü kuğusuyla ve 150\'den fazla kuş türüyle bir cennet. Daha çok galmeleri için tehlikeleri de bertaraf etmekteyiz.\"