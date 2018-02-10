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(Görüntülü Haber) Van'daki terör operasyonunda 8 gözaltı

VAN, (DHA)- VAN'da polis, terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi

10 Şubat 2018 15:48

VAN, (DHA)- VAN\'da polis, terör örgütü PKK/PYD-YPG\'nin eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afrin\'de sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nı bahane eden terör örgütü PKK/PYD-YPG yandaşlarının kent merkezinde kamu kurum ve kuruluşları ile güvenlik güçlerine yönelik taşlı, silahlı, molotoflu saldırılarını önlemek amacıyla operasyon düzenledi. Bugün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında 9 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında ele geçirilen çeşitli dijital materyallere de el konuldu. Soruşturma başlatıldı.

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