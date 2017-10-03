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(Görüntülü Haber) Van'daki dolu yağışı meyve bahçelerini beyaza bürüdü

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN kent merkezinde etkili olan ve bir süre devam eden dolu yağışı, meyve bahçelerini ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü

03 Ekim 2017 14:37

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN kent merkezinde etkili olan ve bir süre devam eden dolu yağışı, meyve bahçelerini ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Van\'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, sabahın erken saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı, yüksek kesimleri, meyve bahçelerini ve yer yer çevreyi beyaza bürüdü. Vatandaşlar halen meyvelerin dallarında olduğunu, havanın erken soğuduğunu söyledi. Van ve çevresindeki yağışları ise yarın da etkili olcağı belirtildi.

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