(Görüntülü Haber) Van'da terör operasyonu 9 gözaltı

Arif KARAKAŞ VAN,(DHA) VAN\'da terör örgütü PKK, PYD ve YPG\'nin eylemlerine yönelik yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı . Van Emniyet Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada şöyle denildi Silahlı kuvvetlerimizin Afrin bölgesinde terör örğütü PKK, PYD, YPG\'nin eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik \'Zeytin Dalı\' harekatı adı altında başlatılan operasyonu bahane ederek ilimiz merkezinde kamu kurum ve kuruluşları ile güvenlik güçlerimize yönelik taşlı, silahlı ve molotoflu saldırı ve eylemlerin önlenmesine yönelik olarak 30 Ocak 2018 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde planlı ve eşzamanlı olarak yapılan operasyon sonucunda 9 kişi yakalanarak gözaltına alınmış, şahısların ev ve üst aramalarında çıkan dijital materyallere ve örgütsel dökümanlara el konulmuştur.