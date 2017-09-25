(Görüntülü Haber) Van'da şehit polis memuru adına park açıldı

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)-VAN\'ın İpekyolu İlçesi Belediyesi tarafından, PKK\'lı teröristlerin yol kenarına döşediği patlayıcıyı imha etmeye çalışırken şehit olan polis memuru Ahmet Çam\'ın adının verildiği park ve kitap kafe, düzenlenen törenle açıldı.



Van\'da 10 Mayıs 2016\'da PKK\'lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Van Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru Ahmet Çam\'ım adının verildiği park, törenle açıldı. Vali Mithatbey Mahallesi\'nde 2 ay önce bin 500 metre kare alan üzerinde yapımına başlanan ve kısa sürede tamamlanan Şehit Ahmet Çam Parkı\'nın açılışına, Van Valisi Murat Zorluoğlu, Asayiş Kolordo Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Başbakan Başdanışmanı Adnan İnanç, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Özturk, Ankara-Çubuk Kaymakamı İbrahim Çenet, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, şehit polis memurunun annesi Hanım, eşi Emine,çocukları ve çok sayıda davetli katıldı. İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde şehit polis memuru Ahmet Çam\'ın özgeçmişi okunup, Kuran-ı Kerim okundu. Van Valisi Murat Zorluoğlu, yaptığı konuşmada PKK terör örgütüne inat, Van\'da kardeşliği, huzuru ve güveni getireceklerini belirterek şöyle konuştu:



\"Van\'da cesaretiyle, çalışkanlığıyla hatırladığımız kıymetli şehit polisimiz Ahmet Çam ve bütün şehitlerimize bir kez daha huzurlarınızda yüce mevladan rahmet diliyorum. Devletimizin bekası, miletimizin birlik ve beraberliği ve huzur ve güveni için verdiğimiz mücadeleyi bugün çok daha büyük bir gayretle sürdürüyoruz, kararlılıkla yürütüyoruz. Bu şehirde, bu şehrin dağlarında, bu şehrin yaylalarında, bu şehrin köylerinde bir tek terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi Allah\'ın izniyle devam ettireceğiz ve Ahmetimizi şehit eden hainlere inat sadece öldürmeyi bilen, sadece yakmayı, yıkmayı bilen, sadece tahrip etmeyi bilen bölücü terör örgütü mensuplaına inat, biz bu şehirde kardeşlik, biz bu şehirde huzuru, biz bu şehirde güveni, biz bu şehirde Allah\'ın izniyle kucaklaşmayı temin edeceğiz. Bir tarafdan uzunca bir süredir maalesef belediyecilik hizletini unutan şehrimize bugün açılışını yapacağımız bu güzel hizmetler gibi yeni hizmetler kazandıracağız. Bir taraftan da vatandaşımızın kalbine dokunan, gönlüne dokunan davranışlarla, hizmetlerle inşallah bu şehirde yeniden büyük bir kucaklaşmaya vesile olacağız\"



İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Özturk ise şehit edilen polis memuru Ahmet Çam\'ın adını ölümsüzleştirmek için böyle bir parkı hizmete açtıklarını belirtirken, açılışa kayınvalidesi ve 3 çoçuğuyla katılan şehit polis memuru Ahmet Çam\'ın eşi Emine Çam da parka, eşinin adının verilmesinden dolayı teşekkür etti. Vali Zorluoğlu, şehit eşi, annesi ve çocuklarına üzerinde şehit polisin resminin yer aldığı plaket verip, parkın açılış kurdelesini de şehit yakınları ile birlikte kesti.