(Görüntülü Haber) Van'da, PKK'ya ait silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

VAN, (DHA)- VAN\'ın Saray ilçesi kırsalında, teröristbaşı Abdullah Öcalan\'ın yakalanışının yıl dönümünde yapılacak eylemlerde kullanılacağı tahmin edilen toprağa gömülü el yapımı patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray İlçesi Çaybağı Mahallesi kırsalına terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyon düzenledi. Yapılan arazi taramasında toprağa gömülü mutfak tüpleriyle hazırlanmış 4 el yapımı patlayıcı, 4 elektrik fünye, 2 kaleşnikof marka piyade tüfeği, 3 piyade tüfeği şarjörü,104 piyade tüfeği mermisi, 24 tabanca fişeği, 10 litre akaryakıt, 20 metre elektrik kablosu ve 6 koli bandı ele geçirildi. Silah ve mühimmatın terörisbaşı Abdullah Öcalan\'ın yakalanışının yıl dönümü olan bugün, eylemlerde kullanılacağı tahmin edildiği belirtildi.