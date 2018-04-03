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(Görüntülü Haber) Van'da PKK/KCK operasyonu:12 gözaltı

VAN, (DHA)- VAN'ın Merkez İpekyolu ilçesinde, polisin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 12 kişi gözaltına alındı

03 Nisan 2018 14:41

VAN, (DHA)- VAN\'ın Merkez İpekyolu ilçesinde, polisin terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlediği operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri, merkez İpekyolu ilçesinde, PKK/KCK terör örgütünün sözde adalet komisyonu içerisinde faaliyet yürüttüğü belirtilen ve haklarında yakalanma kararı bulunan 17 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 12 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan kişilerin adresleri ve HDP İpekyolu İlçe binasında aramalar yapıldı. Aramalarda, çeşitli yasaklı yayınlar ve dijital meteryaller ele geçirildi.

 

 

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