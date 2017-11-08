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(Görüntülü Haber) Van'da park halindeki kamyonda 59 kilo eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN'da, polisin park halindeki bir kamyonda narkotik köpeği 'Lisa' ile yaptığı aramada 59 kilo 430 gram eroin ele geçirildi

08 Kasım 2017 14:11

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN\'da, polisin park halindeki bir kamyonda narkotik köpeği \'Lisa\' ile yaptığı aramada 59 kilo 430 gram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Tuşba ilçesi Erciş yolu üzerinde bulunan 1 nolu kamyon garajında durumundan şüphelendikleri park halindeki bir kamyonda, eğitimli köpek \'Lisa\' ile arama yaptı. Yapılan aramada, aracın kasasına gizlenmiş 114 paket halinde 59 kilo 430 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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