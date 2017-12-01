(Görüntülü Haber) Van’da kasa hırsızlığı şüphelisi 5 kişi tutuklandı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'da bir halı sahanın gece bekçisini etkisiz hale getirerek, kasayı çalan 5 kişi, polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halı sahada gece bekçiliği yapan L.B.\'yi etkisiz hale getirip, içinde bir miktar para bulunan kasayı çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Van merkezde bazı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, terör ve hırsızlık suçlarından emniyette kayıtları bulunan S.Ç., A.M., H.S., E.E. ve O.B.\'yi gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda olayda kullandıkları araç, av tüfeği, maske ve eldivenler de ele geçirildi. Halı sahadan çalınan kasa ise bulunamadı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.