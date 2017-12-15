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(Görüntülü Haber) Van'da 'Kadına Yönelik Şiddete' farklı tepki

Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)-VAN'da Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için kent merkezindeki bilboardlara, üzerinde şiddetle ilglii önemli mesajların yer aldığı hayvan resimlerini astı

15 Aralık 2017 19:25

Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)-VAN\'da Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için kent merkezindeki bilboardlara, üzerinde şiddetle ilglii önemli mesajların yer aldığı hayvan resimlerini astı. KADEM, dünyada ve Türkiye\'de \'Kadına Yönelik Şiddete \' dikkat çekmek için, kent merkezindeki bilboardalara boz ayı, kurt ve penguen resimlerini astı.Maraş, İskele ve İpekyolu Caddeleri\'nde bulanan bilboardlara asılan resimlerin üzerinde, \'Kurtlar 750 kilogram çene basınç gücüne sahiptir. Ama eşlerine asla saldırmazlar\', \'Boz ayılar bir sığırı tek darbede ölürebilecek güçdedir. Ama bu güçlerini eşlerine karşı kullanmazlar\', \'Penguenler dünyanın en kıskanç canlılarıdır.Ama eşlerine asla şiddet uygulamazlar\' yazıları hayvanların bile eşlerine karşı şiddet uygulamadığı mesajı veriliyor. KADEM yetkilileri, 25 Kasım \"Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü\' etkinlikleri kapsamında kent merkezindeki bilboardlara hayvan şiddetle ilgili önemli measjlar içeren resimleri astıklarını belirtti.

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