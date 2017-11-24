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(Görüntülü Haber) Van'da eğitime kar engeli (5)

GEVAŞ'TA DA EĞİTİME BİR GÜNLÜK ARA Özcan ÇİRİŞ- Seyfettin İDİZ/VAN, BİTLİS, (DHA) Yoğun kar yağışı, Van'a 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gevaş ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi

24 Kasım 2017 16:59

GEVAŞ\'TA DA EĞİTİME BİR GÜNLÜK ARA Özcan ÇİRİŞ- Seyfettin İDİZ/VAN, BİTLİS, (DHA) Yoğun kar yağışı, Van\'a 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gevaş ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu ilçede, eğitime bugün için ara verildi. Karla mücadele ekipleri de yolların kapanmaması için yoğun çalışma yürüttü. BİTLİS\'TE 51 KÖY YOLU, ULAŞIMA KAPANDI Bitlis\'te dün başlayan kar yağışı, bugün de aralıklarla sürdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle 51 köy yolu, ulaşıma kapanırken, kar kalınlığı, merkezde 10, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. Karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlatırken, meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının bugünden itibaren bölgeyi terk edeceğini ve hava sıcaklığında önemli bir düşüş yaşanacağını söyledi.

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