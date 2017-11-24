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(Görüntülü Haber) Van'da eğitime kar engeli (3)

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-VAN'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

24 Kasım 2017 12:21

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-VAN\'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Van\'da dün geceden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığınan yaklaşık 20 santimetreyi bulduğu Van\'da eğitime bugnün ara verildi. Kar tatilini Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Zorluoğlu Twitter\'deki hesabında; \"Değerli Öğretmen ve Öğrencilerimiz, Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İlimiz Tuşba, İpekyolu ve Edremit İlçelerinde eğitim öğretime 24 Kasım 2017 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir\" diye yazdı. Vali Zorluoğlu, yine olumsuz hava şartlarından dolayı kamuda çalışan hamile ve engellilerin de 1 günlük idari izinli sayılacağını açıkladı.

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