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(Görüntülü Haber) Van'da, dondurma kutularında 80 kilo eroin çıktı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Edremit ilçesinde polisin dondurma kamyonunda yaptığı aramada, dondurma kutuları içerisinde gizlenmiş 80 kilo 860 gram eroin ele geçirildi

15 Nisan 2018 15:46

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'ın Edremit ilçesinde polisin dondurma kamyonunda yaptığı aramada, dondurma kutuları içerisinde gizlenmiş 80 kilo 860 gram eroin ele geçirildi. Kamyon şoförü gözaltına alındı.​ Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit İlçesi Hal kavşağında şüphe üzerine bir firmaya ait dondurma kamyonunu durdurdu. Narkotik köpeği \'Alfa\' ile yapılan aramada dondurma kutularının içerisine gizlenmiş 150 paket halinde 80 kilo 860 gram eroin ele geçirildi. Kamyon şoförü N.T. gözaltına alındı. N.T.\'nin emniyetteki işlemlerinin ardından \'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek\' suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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