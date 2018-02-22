(Görüntülü Haber) Van'da belediye, doğalgazlı seralarda çiçek yetiştiriyor

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kurulan doğal gazlı seralarda, 20\'ye yakın çiçek çeşidi yetiştirildi. Çiçekler, nisan ayında kent merkezindeki yeşil alan, park ve refüjlere dikilecek. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park, yeşil alan ve refüjlere dikilecek çiçekleri, Süphan Mahallesi\'nde 25 bin metrekare alan üzerine kurulan son teknolojiyle donatılmış doğal gazlı seralarda kendileri yetiştiriyor. 25 işçinin istihdam edildiği 5 serada, şu ana kadar 20\'ye yakın çiçek çeşidi yetiştirildi. Çiçeklerin, nisan ayında kent merkezinde toprakla buluşacağı belirtildi. Büşükşehir Beledilesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Harun Tutar, üretilen çiçeklerin kent ekonomisine katkı sağlayacağını belirterek, şunları söyledi: \"1 Ocak itibariyle eksi 15 dereceye varan sıcaklıklarda çiçek tohumlarının dikimine başladık. Şu anda tohumlarımız filiz verip çiçek açmaya başladı. Amacımız, belediyemiz için büyük bir külfet olan çiçek alımının önüne geçmektir. Çünkü süs bitkileri oldukça pahalıdır. Biz bu yıl hizmete açtığımız doğal gazlı seralarımızla bunun önüne geçtik. İnşallah Büyükşehir Belediyesi olarak yetiştirilen bu çiçekleri Nisan ayı ile birlikte Van’ın cadde ve sokaklarıyla buluşturacağız. Ayrıca çevre illerden de talep olursa göndereceğiz.\"