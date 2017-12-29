T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Van'da 56 kilo 780 gram eroin ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'da polisin bir araçta yaptığı aramada, 56 kilo 780 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

29 Aralık 2017 23:11

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'da polisin bir araçta yaptığı aramada, 56 kilo 780 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Van\'da bir ihbar üzerine harekete geçen İl Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları aracı Kurubaş mevkiinde durdurdu. Narkotik dedektör köpek \'Mamba\' kullanılarak yapılan aradama, aracın yakıt deposuna gizlenmiş 111 paket halinde 56 kilo 780 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Kentte 1 yıl içerisinde ele geçirilen eroin miktarının 4 ton 880 kilo olduğu belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Behçet DALMAZVAN DHA VANVanEmniyeti NarkotikMüdürlüğüKurubaşNarkotikKentte

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24