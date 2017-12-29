(Görüntülü Haber) Van'da 56 kilo 780 gram eroin ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'da polisin bir araçta yaptığı aramada, 56 kilo 780 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.



Van\'da bir ihbar üzerine harekete geçen İl Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları aracı Kurubaş mevkiinde durdurdu. Narkotik dedektör köpek \'Mamba\' kullanılarak yapılan aradama, aracın yakıt deposuna gizlenmiş 111 paket halinde 56 kilo 780 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Kentte 1 yıl içerisinde ele geçirilen eroin miktarının 4 ton 880 kilo olduğu belirtildi.