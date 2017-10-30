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(Görüntülü Haber) Van'da 35 kilo 780 gram eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin oluşturduğu denetim noktasında durdurduğu araçta, dedektör köpek 'Şila' ile yapılan aramada 35 kilo 780 gram eroin ele geçirildi

30 Ekim 2017 16:38

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin oluşturduğu denetim noktasında durdurduğu araçta, dedektör köpek \'Şila\' ile yapılan aramada 35 kilo 780 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, merkez Tuşba ilçesi Erciş yolu üzerinde oluşturulan denetim noktasında, şüphe üzerine bir aracı durdurararak arama yaptı. Narkotik eğitimli köpek \'Şila\' ile araçta yapılan aramalarda aracın ön kapı içlerine gizlenen 70 paket halindeki 35 kilo 780 gram eroin, ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili M.N.D. ve A.Ş. gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.

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