(Görüntülü Haber) Van'da 2 bin kişiye aşure dağıtıldı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'da Hz. Ömer Cami avlusunda öğle namazından sonra Cumhurbaşkanlığı tarafından 2 bin kişiye aşure dağıtıldı. Aşure dağıtımını Cumhurbaşkanlığını temsilen Koruma Daire Başkanı Ramazan Bal, Van Valisi Murat Zorluoğlu ile birlikte yaptı. Cumhurbaşkanlığı tarafından organize edilen aşure dağıtımı, Van\'ın da aralarında bulunduğu 13 kentte yapıldı. Van\'da öğle namazının ardından Hz. Ömer cami avlusunda yapılan ikrama Cumhurbaşkanlığını temsilen Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanı Ramazan Bal, Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, Van Müftüsü Nimetullah Arvas, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. 3 büyük tencerede hazırlanan aşurenin üzeri nar taneleri ile kaplandıktan sonra aşçılar tarafından fındık ezmesi ile ay ve yıldız oluşturuldu. Öğle namazı ardından Cumhurbaşkanlığını temsilen Koruma Daire Başkanı Ramazan Bal, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, kaselere doldurdukları binlerce kişilik aşureyi çevredekilere ikram etti. Ramazan Bal, Cumhurbaşkanı tarafından Genel Sekreterlerin ve yardımcılarının görevlendirildiğini belirterek, \"Cumhurbaşkanımız Muharrem ayı sebebiyle Türkiye\'nin değişik illerinde, değişik camilerde külliyedeki Genel Sekreterimizi, Genel Sekreter yardımcılarımızı görevlendirerek halka selamını iletmek üzere bizleri görevlendirdi. Aşureyi dağıttık vatandaşla birlikte olduk. Bu aşuredeki farklı sebzenin, meyvenin, nimetin bir araya gelip çok güzel bir tat meydana getirdiği gibi bu hizmetin birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, kaynaşmaya vesile olmasını diliyorum\" dedi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise Muharrem ayının, müslümanlar için çok önemli bir ay olduğunu söyledi. Zorluoğlu, \"Bütün müslümanların ve milletimizin Muharrem ayını tebrik ediyoruz. Bugün Van için özel bir gün çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tespit edilen 13 ilden biri Van. Muharrem ayı bizim dinimizde çok önemli, Ramazan ayından sonra da en çok önem arz eden ay. Bu ay vesilesiyle inşallah birliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun\" dedi.