T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Van'da 155 kilo 734 gram eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta narkotik köpek 'Şila' ile birlikte arama yapıldı

23 Şubat 2018 19:20

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta narkotik köpek \'Şila\' ile birlikte arama yapıldı. Aramada, aracın taban kısmında gizlenen 299 paket halinde 155 kilo 734 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van- Gürpınar İlçesi Kurubaş Mevkii\'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Narkotik köpeği \'Şila\' ile birlikte yapılan aramada, aracın taban bölümüne gizlenen 299 paket halinde toplam 155 kilo 734 gram eroin ele geçirildi. Olayla ile ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Orhan AŞANVAN DHA VANAramadaOlaylaNarkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüVan GürpınarKurubaş MevkiiNarkotik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24