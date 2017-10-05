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(Görüntülü Haber) Van'da 14 kişilik minibüsten 54 kaçak çıktı (2)

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın merkez Tuşba İlçesi'nde jandarma ekipleri tarafından durdurulan 14 kişilik minibüste, 54 kaçak yakalandı

05 Ekim 2017 17:09

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'ın merkez Tuşba İlçesi\'nde jandarma ekipleri tarafından durdurulan 14 kişilik minibüste, 54 kaçak yakalandı. Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 gün önce yaptıkları yol kontrolündü şüphe üzerine bir minibüsü durdurararak arama yaptı. 14 kişilik minibüsten 54 kaçak çıktı. Yurda kaçak yollarla giriş yaptıkları belirlenen 54 kaçak, işlemlerinin tamamlanması ardından Göç İdaresi\'ne sevk edildi, araca da Karayolları Trafik Kanunu gereğince 11 bin 258 lira idari para cezası kesildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan ismi öğrenilmeyen minibüs sürücüsü tutuklandı.

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