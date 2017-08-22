(Görüntülü Haber) Van YYÜ Rektörü Prof.Dr. Battal, projelerini tanıttı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN\'daki Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Kampusu\'nde değişim, dönüşüm kapsamında hayata geçirilen projeler devam ederken, Rektör Prof.Dr. Peyami Battal, fiziki mekanların tamamlanmasıyla birlikte YYÜ\'nün daha cazip hale geleceğini söyledi.



YYÜ\'de tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi vermek için gazeteciler ile bir araya gelen Rektör Prof.Dr. Peyami Battal, yaptıkları çalışmaları anlattı. Spor kompleksi, kütüphane, yemekhane, alle yolu ve anfi salonu projeleri hakkında bilgi veren Prof.Dr. Battal, uygulamaya konulan projeler ve üniversitenin Van Gölü kıyısında olması nedeniyle öğrenciler için cazip bir hale geldiğini söyledi.



3 BİN 500 KİŞİLİK SPOR KOMPLEKSİ



Yıl sonu tamamlanması planlanan spor kompleksinin üniversite açısından önemli bir tesis olacağını anlatan Prof.Dr. Battal, şöyle dedi:



\"Kompleksimiz 3 bin 500 kişilik tribünü, uluslar arası basketbol müsabakalarının yapılabileceği sahasıyla beraber, ferdi bireysel spor faaliyetlerinin sürdürülebileceği, yarı olimpik yüzme havuzu ve hamamlarıyla beraber Van’ımıza yakışır bir kompleks olarak inşallah bu sene sonuna kadar bitmiş olacak. Vanımız ve üniversitemiz açısından çok önemli bir tesisi bitirmiş olacağız. Bunun yanında yaya yolumuz gerek peyzajıyla gerekse çarşısı ve havuzlarıyla beraber yine Van Yüzüncü yıl Üniversitemize yakışır proje olarak bitmiş olacak. Gerek öğrencilerimiz gerekse de cazibe noktalarının oluşturulması bakımından oldukça güzel bir proje. Bu da üniversitemizin cazibesini artırmış olacak.\"



ÖĞRENCİLER İÇİN YENİ YEMEKHANE



Yapımı devam eden kütüphane binasının elektronik altyapısı bakımında önemli kütüphanelerden bir tanesi olacağını söyleyen Battal, kütüphanenin 7/24 hizmet vereceğini ifade etti. Mevcut yemekhane dışında 6 bin kişilik yeni bir yemekhane yaptıklarını anlatan Prof.Dr. Battal, şöyle dedi:



“Yemekhanemiz hem manzarası, ferah ortamı, hem de altyapısı açısından çok güzel hizmet sunabileceğimiz bir yemekhanedir. Binamız bitti. İnşallah Eylül ayı itibariyle öğrencilerimiz geldiğinde o yemekhanemizi hizmete açmayı planlıyoruz. Yemekhanemiz yaklaşık 6 bin kişinin yemek yiyebileceği ve aynı zaman da yemek pişirme altyapısı ve depoları ile birlikte 20-30 bin kişiye rahatlıkla yemek verebilecek bir altyapıya sahip.\"



YYÜ CAZİP HALE GELECEK



Projelerin tamamlanmasıyla birlikte YYÜ\'nün Türkiye\'de öğrenciler açısından en cazip üniversitelerden bir tanesi olacağını söyleyen Prof. Dr. Battal, şöyle konuştu:



\"Bu projelerimiz bittiği zaman kesinlikle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkiye’de öğrenciler açısından en cazip üniversitelerden bir tanesi olacak. Zira hem kampüsümüz fiziki mekan itibariyle bu güzel projelerle süslenmiş olacak hem de kampüsümüzün denizin hemen kıyısında olması nedeniyle de Türkiye’de birkaç üniversiteden biri durumda. Bu fiziki mekanlarımız ile birlikte denizimizin varlığı Van YYÜ’yü Türkiye’de cazip hale getirecek.\"