(Görüntülü Haber) Van ve Hakkari'de Cumhuriyet coşkusu

Arif KARAKAŞ-Yaşar KAPLAN/VAN, HAKKARİ, (DHA) - VAN ve Hakkari\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'üncü yıl dönümü, törenlerle kutlandı. Programlar nedeniyle kent merkezlerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, tören alanına girmek isteyenler, tek tek arandı. Van\'daki Cumhuriyet Caddesi\'nde bulunan valilik binası önündeki tören, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ve Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş\'ın askerlerle öğrencilerin bayramını kutlamasıyla başladı. Çeşitli etkinlerin yapıldığı tören, yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından öğrenciler, şiir okuyup, tekvando ve halk oyunları gösterisi yaptı. Mehteran Takımı\'nın da gösteri yaptığı tören, askerlerle öğrencilerin tören geçidiyle devam etti. Van Zorluoğlu, törendeki konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının ortaya koyduğu ilkelerin, bugüne kadar defalarca teyit edildiğini belirterek, şunları söyledi: \"Türk milletinin bekasının ve milletler camiasında hak ettiği yerini almasının, en doğru aracı ve en doğru şeklinin Cumhuriyet Dönemi olduğu, tartışma götürmeyen bir gerçektir. Cumhuriyet sayesinde, bugün güçlü olan ve sözü dinlenen bir devletimiz var. FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C gibi terörist örgütlerin ve bunların ağababalarının tüm aksi gayretlerine rağmen Türkiye\'nin dört bir yanında, meydanlarda birlik ve beraberlik içerisinde haklı bir gururla \'Biz bir milletiz\' diyen bir milletimiz var. Son zamanlarda ülkemizin istikrarına, büyümesine, gelişmesine, kalkınmasına engel olmayı; milletimizin huzurunu ve güvenini bozmayı hedefleyen terör saldırılarıyla karşılaşıyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimi, bu saldırıların en alçakça ve en vahşice olanıydı. İster FETÖ ister PKK ister DEAŞ ister DHKP-C\'den gelsin. Terörün her türlüsünü buradan lanetliyorum. Şehirlerimizde, köylerimizde milletimizi tehdit eden bir tek terörist kalmayıncaya kadar bu mücadelenin süreceğini bir kere daha ifade ediyorum. Bu duygularla başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cumhuriyetimizin sağlam temellerini atan herkese, aziz şehitlerimiz ve gazilerimize, milletçe bir kere daha minnettarlığımızı ifade ediyoruz.\" Hakkari\'deki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ise Yüksekova İlçesi\'ndeki Selahattin Eyyubi Kültür Merkezi\'nde yapıldı. Törene Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Yüksekova 3’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Büyükçiftlik Belediye Başkanı Rüştü Zeydan ve kurum amirleri, siyasi partilerin temsilcileriyle öğrenciler katıldı. Tören, öğrencilerin çeşitli etkinlikleriyle son buldu.