T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Van Valisi Zorluoğlu, ilk defa nikah kıydı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Zorluoğlu, Van Sivil Toplum Konseyi Başkanı ve Mavi Marmara Gazisi Mehmet Eyüp Acar ile Şilan Çelik çiftinin evliliği dolayısıyla ilk defa nikah kıydı

09 Ekim 2017 16:40

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Zorluoğlu, Van Sivil Toplum Konseyi Başkanı ve Mavi Marmara Gazisi Mehmet Eyüp Acar ile Şilan Çelik çiftinin evliliği dolayısıyla ilk defa nikah kıydı. Vali Zorluoğlu, kıydığı ilk nikah olduğunu belirtirken, \"Gelin ve damadımız için olduğu kadar benim için de özel bir gece. Hayatımda ilk kez bir nikah akdini gerçekleştireceğim\" dedi. Mehmet Eyüp Acar\'la Şilan Çelik\'in düğün töreni, Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki (OSB) Fuar ve Kongre Merkezi\'nde yapıldı. Düğüne, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zorluoğlu’nun yanı sıra AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Başbakan Başdanışmanı Adnan İnanç, AK Parti\'li ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı. Çiftin nikahını Van Valisi Zorluoğlu kıyarken, nikah şahitliklerini ise Tuşba Belediye Başkanı Özgökçe, Başbakan Başdanışmanı İnanç, Erzurum 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Dayanışma Derneği Başkanı Rıza Demir yaptı. İlk kez bir nikah kıydığını ve burada olmaktan mutlu olduğunu belirten Zorluoğlu, \"Gelin ve damadımız için olduğu kadar benim için de özel bir gece. Hayatımda ilk kez bir nikah akdini gerçekleştireceğim. Çiftimize mutluluklar diliyorum. İnşallah mutlu, huzurlu ve bereketli bir yuvaları olur\" dedi. Nikahı kıyan Vali Zorluoğlu, evlilik cüzdanını çifte teslim etmek üzere Başbakan Başdanışmanı İnanç\'a verdi. İnanç da kadınların, bir yuvanın temel taşı olduğunu vurgulayarak, evlilik cüzdanını gelin Çelik\'e teslim edip, çifte mutluluk diledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Behçet DALMAZVAN DHAVAN ValisiVan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Zorluoğlu Van Sivil Toplum Konseyi BaşkanıMavi Marmara Gazisi Mehmet Eyüp AcarVali ZorluoğluHayatımdaMehmet Eyüp AcarOrganize Sanayi Bölgesi OSB Fuar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24