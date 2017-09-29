(Görüntülü Haber) Van merkezli gümrük operasyonu: 23 gözaltı

VAN, (DHA)- VAN Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği Van merkezli operasyonlarda, aralarında Kapıköy Gümrük Müdürü\'nün de bulunduğu 22\'si gümrük görevlisi 23 kişi gözaltına alındı.



Van\'ın İran sınırında bulunan Saray İlçesindeki Kapıköy Gümrüğü\'nden gıda yüklü araçlara menfaat karşılığı eksik işlem yapıldığını belirleyen Van Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, hemen çalışmalara başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda aralarında Kapıköy Gümrük Müdürünün de bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından Van merkezli 10 kentte operasyon yapıldı. Operasyonlarda 23 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında \'Resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu\'na muhalefet\' suçlarından işlem yapıldı.



BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI



Konuyla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı da açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:



\"Van ili, Saray ilçesi, Kapıköy Gümrük Müdürlüğü alanında ve Sınır Ticaret Merkezi kapsamında,ithalat ve ihracat işlemlerinde, gıda yüklü araçların ülkemizi girişi esnasında eksik ve sahte evraklarla yapılan usulsüzlükler ve menfaat temininin tespit edilmesi üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet ve Resmi Belgede Sahtecilik ve Rüşvet suçlarından,18/01/2017 tarihinde, teknik ve fiziki takip kararları ile soruşturmaya başlanıldığı, 28. 09. 2017 tarihinde Van (11), İstanbul (4), Antalya (2), Hakkari (2) İzmir (1), Ordu (1), İskenderun (1), Samsun (1), Ağrı (1) ve Diyarbakır (1) illerinde 22\'si gümrük memuru olmak üzere toplam 25 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiş olup, 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanamayan 2 sivil şahıstan 1\'nin İran İslam Cumhuriyeti\'nde bulunduğu, yurda giriş yapması halinde yakalanacağı, diğer şahsın ise İstanbul ilinde olduğu tespit edilmiş olup, bu şahısların yakalanmnası için çalışmalar ile olay hakkındaki soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmekte olduğu; kamuoyunun bilgisine saygıyla duyuruyoruz.\"