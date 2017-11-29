(Görüntülü Haber) Van kedileri kışa hazır

Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma Merkezi\'nde koruma altında bulunan kediler, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte sıcak ve kapalı alanlara alınmaya başladı. Yaz boyunca yarı kapalı kedi evinin bahçesinde bakımı yapılan Van kedileri, kışın sadece sıcak ve güneşli havalarda üstü kapalı bahçeye çıkartılacak. YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, Van kedilerinin yaşama ve barınma alanı olan kedi evini zorlu kış şartlarına hazır hale getirdiklerini söyledi. Kediler için en uygun ortam sıcaklığının 22- 25 derece arası olduğunu belirten Prof. Dr. Kaya, \"22 ile 25 derece arası bir denge kurmaya çalışıyoruz. Bizim ısıtma sistemiz üniversiteden bağımsız bir şekilde işliyor. Ortamı ısıtmaya daha erken başlıyoruz, daha geç son veriyoruz. Çünkü yavrulu dönemlerde bizim daha fazla sıcaklığa ihtiyacımız oluyor. Hayvanın hava şartlarına bağlı olarak daha fazla enerjiye ihtiyacı olabilir, biz beslemesini ona göre ayarlıyoruz. Yazın üstü açık, daha geniş dış gezinti bahçeleri var, orada geziyorlar. Kışın da sıcak günlerde o bahçelere çıkabiliyorlar. Ama kışın sert soğuk günlerinde o bahçeleri kapatıp, iç bahçeleri açıyoruz, kedinin gezinti ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Yazın yaz bahçesinde, kışın da üstü kapalı kış bahçesinde kedilerin gezinti ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz\" dedi. Prof. Dr. Abdullah Kaya, kış ayları boyunca kedilerin fizyolojik şartlarını en iyi şekilde sağlamaya çalıştıklarını da belirtti. Van\'ın bin 700 rakımda bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Kaya, şunları söyledi: \"Van Kedisi Araştırma Merkezi olarak bizim kışın her haline hazırlıklı olmamız gerekiyor. Van kedileri sert kış şartlarına rağmen sıcak bir yuvaya sahipler. Dışarıda eksi 10-15 derece soğuk oluyor, sıcak bir ortama alışmış Van kedilerinin o havada durması çok zor. Kışın da bu kedilerin dışarı ihtiyacı, gezinti ihtiyacı oluyor. O soğuk dönemler boyunca hayvanların üstü kapalı bahçelerde gezinti yapmalarını sağlıyoruz. Bu şekilde kışın da hayvanların rahat edebileceği fizyolojik şartları sağlıyoruz.\"