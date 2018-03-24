(Görüntülü Haber) Van Gölü'nün yüzey suyu 2,4 derece ısındı

Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, Van Gölü\'nün yüzey suyu sıcaklık ortalamasının son 20 yılda yaklaşık 2,4 derece artarak 7,2 ile 8 derecelere ulaştığını, bunun da göldeki ekolojik yapıda öngörülemeyen sonuçlara yol açacağını söyledi. Bilinçsiz su tüketimi, yanlış su politikaları, insan etkisiyle kuruyan göller, küresel ısınma gibi birçok faktörün sonucunda tükenmeye başlayan su kaynakları kırmızı alarm verirken, küresel ısınma Türkiye\'nin en büyük gölü olan Van Gölü\'nü de olumsuz yönde etkiliyor. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, Van Gölü\'ne ait son 20 yıllık uydu görüntülerini incelediklerini, göldeki yüzey suyu sıcaklığındaki değişiklikler nedeniyle ekosistemde olumsuzluklar meydana geldiğini söyledi. Dünyadaki su sıcaklıklarının giderek arttığını, su kaynaklarının debilerinde ise ciddi azalmaların meydana geldiğin anlatan Yrd. Doç. Dr. Akkuş, şöyle konuştu: \"Basında ya da yayınlanan bilimsel makalelerde okyanusların, denizlerin yüzey suyu sıcaklıklarının arttığını görmekteyiz. Van\'da da bu sene adeta bahar havasında bir kış yaşadık. İlk kez Van merkezde kar yağmadan bir kış geçirdik. Bunun Van Gölü\'ne etkisini incelemek için de geçmiş yıllardaki verilere baktık. Son 20 yıllık uydu görüntülerine baktığımızda Van Gölü\'nün Aralık ve Ocak ayında yüzey suyunun sıcaklık ortalamalarında 2,4 derecelik bir artış yaşanmış. Bilindiği gibi sucul ekosistemler belli bir dinamik döngüye sahiptir. Bu dinamik döngüde, özellikle Van Gölü gibi yüksek enlemlerde yer alan göllerde sıcaklık artı 4 dereceye düştüğü zaman yüzey suları ile dip suları yer değiştiriyor. Bu da besin zincirine organik madde girerek ekosistemin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Fakat bu sene Van Gölü soğumadı. Mart ayı itibariyle Van Gölü\'nün yüzey suyu sıcaklığı 7,2 ila 8 derecelerde seyrediyor. Bu durum da besin zincirinde sorunların ortaya çıkmasına neden oluyor.\" Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, Van Gölü\'nün bazı yıllar aniden çekileceğini, bazı yıllar da aniden yükseleceğini söyledi. Yrd. Doç. Dr. Akkuş, \"Ekolojik konularda ileriye dönük tahminleri yapmak oldukça zor. Çünkü ekoloji bir bilinmeyen bütününden oluşuyor. Fakat şu bir gerçek ki; yüzey suyu sıcaklık ortalaması son 20 yılın en yüksek seviyesinde. Van Gölü kapalı bir göl. Kış aylarında, ilkbahlar aylarında yağmurla beraber göle su girdisi oluyor. Yaz aylarında ise buharlaşma ile birlikte bir su dengesi oluşuyor. Yaz aylarında yüzey suyu sıcaklığı ortalamasının fazla artması veya bu sene şahit olduğumuz gibi karın yağmaması, ister istemez ileriki yıllarda Van Gölü su seviyesinde ani değişimlere yol açacaktır. Van Gölü kimi yıllar hızlıca düşecek, geri çekilecek. Kimi yıllar aniden yükselecek. Bu sene Van Gölü\'ndeki çekilmeye hepimiz şahit oluyoruz\" diye konuştu.