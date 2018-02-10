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(Görüntülü Haber) Van Gölü kıyısındaki sazlıkta yangın

MURADİYE (Van), (DHA)- VAN’ın Muradiye ilçesinde Van Gölü kıyısında bulunan birçok kuş türü ve canlının yaşadığı sazlıkta yangın çıktı

10 Şubat 2018 12:23

MURADİYE (Van), (DHA)- VAN’ın Muradiye ilçesinde Van Gölü kıyısında bulunan birçok kuş türü ve canlının yaşadığı sazlıkta yangın çıktı. Muradiye ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Alkasnat Mahallesi’ndeki Van Gölü kıyısında bulunan sazlıkta akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa süre alev topuna dönüşen yangına, Van Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi sonucu, yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangında, birçok kuş türü ve canlının telef olduğu belirtilirken, jandarma sazlıkta çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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