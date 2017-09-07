(Görüntülü Haber) Van Gölü için yeni arıtma tesisi kuruluyor

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, kuruluş aşamasında olan arıtma tesisi alanında incelemelerde bulundu. 2019 yılına kadar yapımı tamamlanacak tesis sayesinde Van Gölü kirlenme tehlikesinden kurtulmuş olacak. Türkiye\'nin en büyük gölü konumunda bulunan, turkuaz rengi görüntüsü ile görenleri kendine hayran bırakan Van Gölü için önemli bir adım atıldı. Van Büyükşehir Belediyesi, mevcut arıtma tesisinin bulunduğu alana yapacağı yeni tesis ile Van Gölü\'nü kirlenmekten kurtaracak. Van Gölü için hayati önem taşıyan arıtma tesisinin 2019 yılına kadar hizmete girmesi hedeflendi. Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş ile birlikte yeni yapılacak arıtma tesisinin yerini inceleyen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu yetkililerden bilgi aldı. Zorluoğlu\'na Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Yaşar ve Fazıl Tamer de eşlik etti. Van Gölü\'nün Türkiye\'nin ve dünyanın en önemli göllerinden biri olduğunu belirten Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, şöyle dedi: \"Şu anki arıtma tesisi yaklaşık 30 yıl önce yapılmış. Artık mevcut ihtiyacı karşılayamıyor. Ve ne yazık ki buraya gelen atık suyun üçte ikisi de göle akıyor. Bu da Van gölü için ciddi bir sorun. Van Gölü’nün korunması amacıyla yeni arıtma tesisimizin startını verdik. Projemiz hazır, maddi kaynağını da iller bankasından aldık. Enerji kaynaklarını da azaltmak için bizde projeye güneş enerjisi tesisini entegre ettik. İnşallah tesisimiz 2019 yılında hizmete girecek. Van denilince ilk akla gelen Van Gölü\'dür. Bu güzelliğe sahip çıkmalıyız. Çünkü Van gölü güzelliği kadar Van’ın ekonomisi için de bir değer. Her yıl binlerce kişi bu güzelliği görmek için kentimize geliyor. Ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Gölde çok güzel sahillerimiz mavi bayraklı plajlarımız var. Hedeflerimiz büyük. Van ve Van Gölü\'nü dünyaya tanıtmak istiyoruz. İnşallah Van Gölü hep böyle masmavi kalacak.\"