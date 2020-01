(Görüntülü Haber) Van Gölü, 14 bin insanın geçim kaynağı

Can EROK/VAN, (DHA)- DÜNYADA sadece Van Gölü\'nde yaşayan ve son yıllardaki tedbirlerle nesli koruma altına alınan inci kefali balığının göldeki popülasyonun arttığı belirtilirken, havaların soğuması ile birlikte her birinde 5-10 kişinin çalıştığı 165 balıkçı teknesi, avlanmak üzere göle açılmaya başladı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yard.Doç.Dr. Mustafa Akkuş, gölde 50 bin tona yakın balık stokunun bulunduğunu, bunun yaklaşık 14 bin kişiye doğrudan veya dolaylı geçim kaynağı olduğunu söyledi.



Üreme döneminde Van Gölü\'nün tuzlu ve sodalı sularından çıkarak tatlı sulara ve dere yataklarına uçarcasına göç eden inci kefalleri, 90 günlük sürenin ardından yeniden göle döndü. Son yıllarda tatlı su kenarları ve dere yataklarında alınan tedbirler sayesinde popülasyonu önemli ölçüde artan inci kefali, Van Gölü çevresinde yaşayan yüzlerce aileye de geçim kaynağı oluyor. Avlanma yasağının bittiği 15 Temmuz\'dan itibaren göle açılmaya başlayan ve havaların soğumaya başlaması ile birlikte çalışmalarını yoğunlaştıran balıkçılar, avdan memnun dönüyor.



\"VAN GÖLÜ\'NE SAYGI DUYUYORUM\"



Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte göle ağlarını atıp, \'Vira Bismillah\' diyerek ağlarını çeken balıkçılar, son yıllarda alınan tedbirlerden de oldukça memnun. 24 yıldır Van Gölü\'nde balıkçılık yapan 3 çocuk babası 37 yaşındaki Mehmet Ateş, babasından ve ağabeylerinden etkilenerek bu mesleği sürdürmeye karar verdiğini söyledi. İşini severek yaptığını belirten Ateş, her gün yüzlerce balık avlayabildiğini, bu sayede ailesini rahatlıkla geçindirebildiğini söyledi. Kış aylarında balıkçılık yapan ve elde ettiği gelirle ailesini geçindiren 40 yaşındaki Kudbettin Özcan da Van Gölü\'ne ve içinde yaşayan inci kefaline olan saygısından dolayı sadece kış aylarında balıkçılık yaptığını, yasağın olduğu dönnemlerde ise inşaatlarda çalıştığını anlattı.



YYÜ Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Yard.Doç.Dr. Mustafa Akkuş ise, Van Gölü\'nün dolaylı ve doğrudan 14 bin insana ekmek kapısı sağladığını söyledi. Yard.Doç.Dr. Akkuş, göldeki balık stoğunun 50 bin ton civarında olduğunu ve korunması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:



\"Balığa tek kuruş yatırım yapmıyoruz. Fakat her yıl 14 bin insanı istihdam ediyoruz. Bu nedenle inci kefali korunması gereken bir doğal kaynağımız ve bildiğiniz gibi doğal kaynaklar, sınırsız olmayan sürdürülebilir kaynaklardır. Van Gölü\'nde inci kefali stoğunu sürdürülebilirlik ölçütleri içinde yönettiğimiz takdirde bugün buradan geçinen 14 bin insanın sayısını 20 binlere ve daha yukarılara çıkarmamız mümkün. Ana hedef; üreme dönemlerinde akarsulara göçen inci kefallerinin derelerde avlanmaması. Biz yaz aylarında üremek için akarsulara, derelere giden inci kefallerini avlarsak, kışın burada bu işi yasal olarak yapan insanların ekmeğini ellerinden almış oluruz. Bu nedenle üreme dönemlerinde kaçak avcılığın önlenmesi çok önemli. Van Gölü\'nde bugün yaklaşık 165 tekne çalışmakta ve her bir teknede 5-10 kişi istihdam edilmektedir. Biz bu kaynağı hakkıyla koruyabilirsek çok daha fazla insana ekmek kapısı sağlamış oluruz.\"