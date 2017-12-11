(Görüntülü Haber) Van Büyükşehir Belediyespor Başkanı Çalım: Emeklerimize yazık

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - VAN\'da pazar günü oynanan TFF 3’üncü lig 2\'nci Grup maçında Van Büyükşehir Belediyespor, Pazarspor ile karşılaştı. 4-0\'lık skorla mağlup olan Van Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Abdullah Çalım, karşılaşmanın 25’inci dakikasında hakemin verdiği kararın tartışmalı olduğunu ileri sürdü. Çalım, \"Emeklerimize yazık, ya futbol federasyonu bu hareketlere dikkat edip bunları atacak, ya da bu Van halkının vebali hepsinin üzerinde olacak.” dedi.



Van Büyükşehir Belediyespor, Şahabettin Özarslaner Tesisleri\'nde düzenlenen basın toplantısına kulüp başkanı Abdullah Çalım, yönetim kurulu Üyesi Fatih Sevinç ile teknik direktör Nevzat Şipal katıldı. Van Büyükşehir Belediye Spor Kulüp Başkanı Abdullah Çalım, lig başlangıcından itibaren takım aleyhine birçok tartışmalı kararın verildiğini söyledi. Çalım, “Pazar günkü maç felaket, rezalet, bizim için en büyük handikap. Böyle hakemlerin lig başladığından bugüne kadar Vanspor üzerinde oynadıkları oyunları hazmedemiyorum. Emeklerimize yazık, ya futbol federasyonu bu hareketlere dikkat edip bunları atacak, ya da bu Van halkının vebali hepsinin üzerinde olacak.” dedi.



Doğu ve Güneydoğu illerini temsil eden profesyonel takımlar ile ilgili verilen kararların her zaman tartışma yarattığını söyleyen Başkan Çalım, “Kulüpler Birliği Başkanı ile görüştüm, aynı şey onlara da yapılıyor. Bu Diyarbakır’a yapıldı, Batman’a yapıldı. Bu yapılanlar haksızlıktır, biz bir emek sarf ediyoruz. Dakika 25, maç 0-0, biz galip geleceğiz. Bu maçtan muhakkak galibiyetle ayrılacağız. 25\'inci dakikada kırmızı kartı çıkarıyor, penaltı veriyor. İki dakika sonra 4’üncü hakem geliyor, diyor ne kırmızı kart, ne penaltı korner. Biz tabi ki bu görüntüleri TFF ile Hakem Kurulu\'na göndereceğiz. Gereken ne varsa yapacağız, bütün mercilere gideceğiz. Bunun arkasını bırakmayacağız. Hakkımı helal etmiyorum. Bu haksızlıklar ligin ilk haftasından beri devam etti.” diye konuştu.