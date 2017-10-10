(Görüntülü Haber) Van Büyükşehir Belediyesi, kanser hastası Bulgun'a sahip çıktı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN Büyükşehir Belediyesi, 2 yıldır kanserle mücadele eden 42 yaşındaki Erol Bulgun\'a yardım elini uzattı. Büyükşehir Belediyesi, Bulgun\'un yarım kalan tedavi masraflarını üstlendi, aileye, giyim ve para yardımı da yapıldı.



Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı sosyal hizmetler uzmanları, İpekyolu İlçesi\'ndeki Selimbey Mahallesi’nde oturan ve \'nazofarenks\' olarak bilinen geniz kanseri Bulgun’a ulaştı. Uzmanların raporları doğrultusunda, 2 yıldır kanserle mücadelede eden 4 çocuk babası Bulgun’un yarım kalan tedavisinin yapılmasına karar verildi. Ankara’ya tedavi için gönderilen Bulgun’un, ailesi için de imkanlar seferber edildi. Her ay belli oranda paranın yüklendiği sosyal kart verilen aileye, giyim ve para yardımı da yapıldı. Ekipler, ailenin evine çatı yapılması talebinin de yerine getirileceğini belirtti. Bugüne kadar şoförlük yaparak, ailesini geçindirdiğini söyleyen Erol Bulgun, hastalığının son evresini yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:



\"Bana yardım eli uzatan Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyorum. 2016 yılında hastalığımın farkına vardım. Şiddetli baş ağrısı nedeniyle gittiğim hastanede, geniz kanseri ya da üst yutak kanseri olarak bilinen Nazofarenks olduğumu öğrendim. İki yıldır tedavi görüyorum. Van Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir hizmeti olduğunu bilmiyordum. Komşum vasıtasıyla bu hizmetten haberim oldu. Belediyemiz\'den Allah razı olsun. Her zaman yanımızda yer aldı. Tek talebim ise, kış gelmeden evime çatı yapılmasıdır. Bu hastalığın en büyük etkeni rutubettir. Onun için kış gelmeden evime çatı yapılmasını istiyorum.\"