(Görüntülü Haber) Valiz içinde Türkiye'ye girerken yakalandı (Yeniden)

Adem GÜNGÖR/TRABZON, (DHA)- ARTVİN\'in Hopa ilçesinde, Sarp Sınır Kapısı\'ndan yaya olarak Türkiye\'ye geçmek isteyen Gürcistan uyruklu bir kişinin valizinde, bir kadın yakalandı. Yurda giriş yasağı bulunan Gürcü T.L. (22) ve valiz sahibi gözaltına alındı. Sarp Sınır Kapısı\'nda görevli polisler, Türkiye\'ye yaya giriş yapmak isteyen Gürcistan uyruklu bir kişinin davranışlarından ve yanındaki büyük valizden şüphelendi. Adı açıklanmayan şüpheliyi yolcu salonuna alan polis, valizi açınca cenin pozisyonundaki kadınla karşılaştı. Polis, kısa süren şaşkınlığın ardından valiz sahibi ile kadını gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorgulamada, kadının Gürcistan vatandaşı T.L. olduğu ve hakkında yurda giriş yasağı bulunduğu belirlendi. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’ne teslim edildi.