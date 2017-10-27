(Görüntülü Haber) Vali'nin Sümela'da 'Yok' dediği patlatma yöntemi görüntülendi

Osman ŞİŞKO/MAÇKA (Trabzon), (DHA )- TRABZON\'un Maçka İlçesi\'nde ziyarete kapatılan Altındere Vadisi\'ndeki dünyaca ünlü Sümela Manastırı ve çevresinde, 2 yıldan bu yana sürdürülen restorasyonda, ziyaretçiler için tehlike oluşturan yamaçtaki kaya kütlelerinin \'patlatma yöntemi\'yle temizlenmesi tartışmalara yol açtı. Tartışmalar üzerine Trabzon Valisi Yücel Yavuz, \"Dinamitle ve herhangi bir patlatma yapılmıyor\" açıklamasını yaparken, çekilen görüntülerde ise \'patlatma\' yapıldığı görüldü.



Türkiye\'nin önemli tarihi ve turistik mekanlarından biri olan ve yılda 600 bin kişinin ziyaret ettiği tarihi Sümela Manastırı\'nın bulunduğu Karadağ\'ın eteklerinde, kaya ve buz kütlelerinin tehlike yaratmaması için yürütülen restorasyon projesi sürüyor. Manastır ve ziyaretçiler için tehlike oluşturan kayalar önce dinamitle patlatılıyor daha sonra da endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekip tarafından tek tek yamaçtan düşürülerek temizleniyor. Restorasyon çalışması 3 aşamalı olarak tamamlanacak.



Bölgede dinamitle patlatma yapıldığı yönünde iddialar tartışmalara neden olurken, Trabzon Valisi Yücel Yavuz çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Çalışmaların profesyonel ekip tarafından yürütüldüğünü belirten Vali Yavuz, açıklamasında, \"Dinamitle ve herhangi bir patlatma yapılmıyor\" dedi.



Ancak Sümela\'da çekilen görüntülerde, patlatma yapıldığı ve çevreye sesle birlikte duman yayıldığı ortaya çıktı. Görüntülerde, Sümela Manastırı üzerindeki kaya kütlelerinin patlatma yöntemi ile parçalanarak, endüstriyel dağcılar tarafından düşürüldüğü görülüyor.



JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI: PATLATMA YAPILDIĞI ÇOK AÇIK



Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Semi Hamzaçebi, görüntülerde patlatma yapıldığının çok açık olduğunu belirterek, şunları söyledi:



\"Burada kartuşla bir patlatma yapılmış. Jelatin tipi patlayıcı kullanıldığını tahmin ediyorum. 4-12 metre çapında bir kaya bloğu patlatılarak indirilmiş. Daha sonra da dağcılar bu alana inerek orayı temizlemişler. Bildiğim kadarıyla bu çalışmalar özel bir ekip tarafından titizlikle yapılıyor. Burada önemli olan yapılan çalışmaların daha fazla kaynak aktarılarak bir an önce bitirilmesi. Sümela Manastırı bölge açısından oldukça önemli bir turizm alanı.\"



\'DÜŞÜK DERECE PATLATMA YAPILIYOR\'



Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon Şube eski Başkanı Jeoloji Mühendisi Semih Peker de Sümela\'nın üst kotlarında kaya düşme riski olan yerlerin güvence altına alınmaya çalışıldığını belirtti. Peker, \"Yamaçta potansiyel düşme riski olan kayaçlar tespit ediliyor. Sonrasında yapılan çalışmalar ile gerçekten düşme riski olan kayaçlar ile düşme riski olmayan yalnız önlem alınması gereken bloklar tespit ediliyor. Düşme riski olan patlatılıp, indiriliyor. Düşme riski olmayan ama gelecekte sıkıntı yaratacak kaya blokları ise iyileştiriliyor. Bu patlatma düşük derecede yapıldığı için kayada yeni çatlaklar oluşturmuyor\" ifadelerini kullandı.



SÜMELA MANASTIRI



Maçka\'da Karadağ\'ın Altındere Vadisi\'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında \'Meryem Ana\' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13\'üncü Yüzyıl\'a uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 88 yıl aranın ardından manastırda 2010 yılında ise binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.

