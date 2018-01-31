(Görüntülü Haber) Valilikte mini sipsi dinletisi

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR Yörük Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneği\'nin yeni yönetimi Vali Şerif Yılmaz\'ı ziyaret etti. Ziyarette mini sipsi dinletisi de sunuldu. Burdur Yörük Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Alaettin Kalkan ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Şerif Yılmaz\'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Alaettin Kalkan yeni yönetim olarak bahar aylarından itibaren Yörük kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması yönünde çalışmalar yapacaklarını söyledi. Dernek yönetimine teşekkür eden Vali Yılmaz, Burdur denince Teke yöresinin kültür başkenti akla geliyor. Bugüne kadar dışarıya göç vermiş, dışarıdan göç almayan, bakir kültürünü yaşayan, yaşatan bir bölgeyiz. Son zamanlardaki bir takım değişikliklerle beraber bu kültürü genç nesillere aktarmada sıkıntı yaşanıyor. Bu kültürün yaşatılması için hem dernek, hem bizler, hem de sivil toplum kuruluşları beraber çalışırız. En azından bazı geleneklerimizin yaşatılması özellikle Torosların devamı olan bu bölgede devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Turizm açısından da değerlendirirseniz belki de insanların en fazla dikkatini çekebileceği; ilimize, bölgemize gelen insanlar kültürümüzün ne olduğunu görmek için geliyor. Kültürümüzün yaşatılmasının çok daha ilgi çekeceğini düşünüyorum. İnşallah bunu da yaparız dedi. Ziyarette Vali Yılmaz kendisine hediye edilen sipsiyi çalmayı denedi. Dernek Başkan Yardımcısı sipsi sanatçısı Hüseyin Demir, Vali Yılmaz\'a bir dinleti sundu.