(Görüntülü Haber) Valilik çalışanlarıyla polislere hakaret eden şüpheli gözaltında

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS Valiliği\'nde çalışanlar ile polislere hakaret ve küfür içerikli sözler söylediği ileri sürülen M.P., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay, saat 14.00 sıralarında, kent meydanındaki Sivas Valiliği binasında yaşandı. Valilik binasına, iddiaya göre, yardım istemek için giren M.P., görevlilere Sivas Valisi Davut Gül ile görüşmek istediğini söyledi. Vali Gül\'ün makamında olmadığını öğrenen M.P., bina içinde bilinmeyen nedenle sinir krizi geçirdi. M.P., valilik binasının girişinde görevli polislere hakaret ve küfür içerikli sözler söyledi. Diğer polislerin müdahalesiyle binanın dışına çıkarılan M.P., burada da polislere yönelik hakaret içerikli sözlerini sürdürdü. M.P., olay yerine çağrılan takviye ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Polislere zorluk çıkaran şüpheli, uzun süre ekip aracının kapılarını tekmeledi. M.P., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.