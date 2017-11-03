(Görüntülü Haber) Vali Yazıcıoğlu’nun hatırası unutulmadı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- MERHUM vali Recep Yazıcıoğlu’nun 1992 Erzincan depremi ardından yeni yapılan bir mescit için aldırdığı avize, yıllarca depoda konulduktan sonra çıkartılarak, ait olduğu yere tekrar asıldı. Emekli İmam Ahmet Kaya, Vali Yazıcıoğlu’nun hatırasına sahip çıktıklarını ifade etti. Erzincan’da 1991-99 yılları arasında görev yapan Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu, 1992 depreminde yıkılan müftülük binasının yerine yeniden yapılması ile mescide yaklaşık 30 kilo ağırlığında ve yüzlerce parlak taştan oluşan avize alarak astırdı. O dönemde mescitte görev yapan emekli imam Ahmet Kaya, görev süresince merhum valinin hatırası olarak avizenin bakımlarını yaparak kullandı. Kaya’nın 1999 yılında emekli olması ardından avize bir süre sonra depoya kaldırıldı. Geçen sürenin ardından mescidi ziyaret eden emekli imam valinin hatırasını yerinde göremeyince üzüldü ve depoya kaldırıldığını öğrendi. Mescitteki görevli İmam Lütfü Şimşek ile birlikte avizeyi depodan çıkartan Kaya temizlik ve tamirin yaparak tekrar astırmak için uzun uğraşlar verdi. Yaklaşık 2 hafta süren temizlik ve bakımın ardından avizenin taşları yeniden dizildi ve elektrik onarımının ardından uzun uğraşlarla yeniden eski yerine asıldı. Emekli İmam Ahmet Kaya, merhum Vali Recep Yazıcıoğlu’nun hatırasını yeniden yaşattığı için mutlu olduğunu ifade ederek, şöyle dedi: “Arkadaş bunları kaldırmış yenisiyle değiştirmiş ve depoya koymuşlar. Emekli olduğum zamanlarda bu arzum vardı. Gelip görünce dedim ki; \'O Recep beyin hatırasıdır, bulun getirin. Arkadaşlar da buldu, getirdi. Depodan çıkarttığımızda kir ve pas içersindeydi. Mevcut imam arkadaşla yıkadık, temizledik, şuanda dizdik. Bu hatıra yerine konmuş olacak.\" Avizenin tüm tamir ve temizlik işlemler yapılmasının ardından, müftülük binası içerisindeki mescide akşam namazının ardından tekrar asıldı.