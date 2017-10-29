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(Görüntülü Haber) Vali Vasip Şahin tebrikleri kabul etti

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA İstanbul Valisi Vasip Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tebrikleri kabul etti

29 Ekim 2017 13:45

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA İstanbul Valisi Vasip Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nda tebrikleri kabul etti. İstanbul Valiliği\'nde, Cumhuriyet\'in kuruluşunun 94. yılı kutlamaları kapsamında saat 09.30\'da düzenlenen törene, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, askeri erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dini liderler, rektörler ve yabancı misyon temsilcileri katıldı. İstanbul Valisi Vasip Şahin burada katılımcıları karşılayarak davetlilerin Cumhuriyet Bayramı\'nı kutladı, tebrikleri kabul etti.

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