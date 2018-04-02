(Görüntülü Haber) Vali Tutulmaz'dan nüfus müdürlüğüne ziyaret

Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR, (DHA) AFYONKARAHİSAR Valisi Mustafa Tutulmaz, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü\'nü ziyaret ederek, pasaport ve sürücü belgesi uygulamasını kamuoyuna tanıttı. Vali Tutulmaz, ilk gün olması nedeniyle bazı aksaklıkların olabileceğine değindi. Emniyet Genel Müdürlüğü\'nce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin işlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü\'ne devredilmesiyle ilgili Afyonkarahisar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü\'nde bilgilendirme programı yapıldı. Programa Vali Mustafa Tutulmaz\'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Cafer Sarılı, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü İlhan Eser katıldı. İlhan Eser, Vali Tutulmaz ve gazetecilere işlemler hakkında bilgiler verdi. \'EMPATİ YAPIN\' Pasaport, sürücü belgesi ve nüfus cüzdanı almak isteyenlerle sohbet eden Vali Tutulmaz, görevli personele empati kurmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Vatandaşın sorunlarına çözüm aranması gerektiğini vurgulayan Vali Tutulmaz, görevli personele empatiyi anlattı. Tutulmaz, Ben her zaman diyorum ki empati yapın. Diyelim ki siz Bolvadin ilçesinden geldiniz. Diyelim ki evrakta doktorun hatası ile Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne geldiniz. Evrakı görevliye verdiniz ve o da size \'Bolvadin\'e gidin düzelttirin\' dedi. \'Bu da nereden çıktı\' diyeceksin. Burada zamanı mı, maliyeti mi veya başka bir şeyi mi düşüneceksin Ne düşüneceğini bilemezsin. Çözümü burada yapılmalı. Ya da ilgili kurum aranmalı ve vatandaşa sorun çıkartılmamalı. Bu yüzden empati yapın dedi. \'SORUNLAR KISA SÜREDE ÇÖZÜME KAVUŞUR\' Vali Mustafa Tutulmaz daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, önceden emniyet müdürlüklerince verilen pasaport ve sürücü belgelerinin nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlandığını belirtti. İlk günlerde aksaklıklar yaşanabileceğini kaydeden Vali Tutulmaz, sorunların kısa sürede çözüme kavuşacağını vurguladı. Vatandaşa neden beklediklerini soran Vali Tutulmaz, Bu gün hem pasaport, hem ehliyet ve hem de nüfus cüzdanı başvuruları aynı yere alındı. Bu nedenle bir sisteme geçildi ve bu sisteminde ilk başlangıçta bir sıkıntısı olabiliyor veya yavaşlıyor. O yüzden bu gün o sorunu görüyoruz diye konuştu. \'HEPSİ AYRI BİR MALİYETTİ\' Yeni hizmetin vatandaşa kolaylık sağladığına dikkati çeken Vali Mustafa Tutulmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü Hükümetimizin vatandaşımıza yönelik hizmetin kolaylaşmasını sağlamayı amaçlayan hizmetlerden birini de bugün hep beraber faaliyete geçiriyoruz. \'Bu hizmet nedir\' diye sorulduğunda artık eskiden olduğu gibi kimlik kartı için Nüfus Müdürlüğü\'ne, ehliyet ve pasaport için emniyet birimlerine gitmeye ihtiyaç kalmadı. Hepsinde ayrı ayrı parmak izi alınıyordu. Bunlar her hizmet alımında vatandaşlarımıza ek bir yük, devletimize de ek bir külfet olarak dönüyordu. Çünkü bunların hepsinin ayrı bir maliyeti vardı. Şimdi artık tek bir merkeze gelerek kimlik kartı, pasaport, ehliyet başvuruları yapılabilecek. Merkezi şekilde bunlar kişileştirildikten sonra vatandaşımızın adreslerine ulaştırılacaktır. Bununla hem vatandaşımızın işi kolaylaşmış olacak, hem masrafı azalmış olacak, hem de devletimizin ekonomik açıdan da kazancı olacaktır. Bu hizmet vatandaşımıza hayırlı olsun.