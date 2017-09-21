(Görüntülü Haber) Vali Sonel: Tunceli'nin terör ile değil, bitkileri, balı ve organik ürünleri ile anılmasını istiyoruz

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de, Munzur Üniversitesi ile Fırat Kalkınma Ajansı\'nın ortaklaşa düzenlediği ve 3 gün devam edecek Uluslararası Kalkınma Konferansında konuşan Vali Tuncay Sonel, \"Tunceli\'nin terörle değil endemik bitkileri, Pülümür balı, Ovacık\'ta yetişen organik ürünleriyle anılmasını istiyoruz\" dedi. Munzur Üniversitesi yerleşkesi içersindeki konferans salonunda düzenlenen Uluslararası Kalkınma Konferansının açılış törenine, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek de katıldı. Açılış konuşması yapan Rektör Prof.Dr. Ubeyde İpek, bölgesel kalkınmaya büyük katkı yapacak uluslararası konferansınsın bölge kalkınmasına bilimsel anlamda önemli katkı sağlayacağını belirterek, şöyle dedi: \"Ayrıca katılımcı bilim adamları, sivil toplum örgütü temsilcileri, bürokratlar aracılığıyla dünya genelinde bölgesel kalkınma konusunda yaşanan yenilikler konusunda da tüm bölgeye, üniversitelere bir ışık verilmesi de konferansın amaçlarından bir başkasıdır. Yine Türkiye\'nin bölgesel kalkınmasına katkı sağlayacak yeniliklere ne ölçüde uyum sağladığı ve gelecekte neler yapması gerektiği konusunda da sonuç bildirgesinde de ortaya çıkacak ifadelerle Üniversitemize ve bölgemize dolayısıyla ülkemize önemli ölçüde katkılar sağlayacağını ifade etmek istiyorum.\" Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun ise,eski Türkiye\'nin artık geçmişte kaldığını, bölgesel kalkınmanın çok ileri boyutlara ulaştığını söyledi. Bu ülkede yaşayan herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini, söyleyen Bakan Yardımcısı Coşkun, şöyle konuştu: \"Bunda da bilim adamlarımızın, politikacılarımızın, sivil toplum örgütlerimizin önemini biliyoruz. İçinde bulunduğumuz bölgede DAP var, GAP var, DOKAP var öyle 5 bölgede aynı şekilde özelliklerine göre kurulan kalkınma idarelerimiz var. Bunun yanında aynı şekilde de 26 tane de Kalkınma Ajansımız var değerli hocam. İşte bir tanesi de bugün burada bize ev sahipliği yapan üniversitemizle birlikte Fırat Kalkınma Ajansımız. Hem ajanslarımız, hem de bölge kalkınma idarelerimizle bu bölgesel kalkınmanın lokomotif bir durumda önünü açacak çalışmalar yapıyoruz. Aynı şekilde de temel hedef politikalarında onlarla birlikte Ankara\'da büyütüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki çalışmalarla bölgeye özellikle içinde bulunduğumuz Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine çok ciddi önem verilmiş ve bu bölgelere pozitif ayrımcılık yapılmak suretiyle buraların acil meselelerine el atılmış ve bu 15 yıllık süreçte özellikle bugün geldiğimiz noktada bunlar hemen hemen meyvesini vermiş. Ve bunu da hepimiz birlikte bugün burada bu sahada özelde Dersim\'de Tunceli\'de hep birlikte bunu gözlemliyoruz.\" Tunceli Valisi Tuncay Sonel de, ilde yüksek bir turizim potansiyeli bulunduğunu, kalkınmada turizmin önemli bir rol oynayacağını belirterek, şunları söyledi: \"3 aylık süre içerisinde misafir ettiğimiz dostlarımız bize \'Tunceli\'yi böyle bilmiyorduk\' hakikaten güzel bir yer. İnsanları güzel, coğrafyası güzel. Adeta İsviçre misali\' diyor. Bunu içten söylüyorum; Burada Tunceli ailesine katılmanın mutluluğu var içimizde. Tunceli\'de inanılmaz bir turizim potansiyeli var, yörede yetişen endemik bitkiler ve bölgeye özgü Tunceli balı Türkiye pazarında artık pay sahibi oldu. Tunceli\'nin kalkınması için hertürlü gayreti göstereceğiz. Yakın zamanda buraya bir tekstil atölyesi kurarak 400 kadınımızı iş sahibi yaparak kalkınmanın en önemli bir halkasını da tamamlayacağız.\" Açılış toplantısından sonra 4\'uncü Uluslararası Kalkınma Konferansına yurt içinden ve yurt dışından katılan bilim adamları uzmanlar ve siyasetçiler oturumlar halinde bölgesel kalkınma konusunda görüş düşünce ve tezlerini anlattı. Konferans 21-23 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak.